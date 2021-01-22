В Новосибирске задержали депутата горсовета Сергея Бойко

Сергей Бойко задержан. Фото: vk.com.

В пятницу, 22 января, задержали депутата Совета депутатов города Новосибирска и главу новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Причина - призыв участвовать в несанционированном митинге в поддержку Алексея Навального в субботу, 23 января.

- Никаких заявок в мэрию не поступало. Поэтому любые митинги или демонстрации, которые будут проводиться в этот день, будут незаконными акциями, - пояснил мэр Анатолий Локоть.

Выступила с заявлением и прокуратура:

- Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность, - объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, Алексей Навальный после возвращения 17 января из Германии попал на 30 суток в то самое отделение СИЗО «Матросская Тишина», куда в 2007 году по его доносу отправили националиста Марцинкевича - Тесака. Причина задержания - Навальный находился с 2015 года на условно-исправительном сроке по делу о хищениях, и нарушил предписание. Он должен был до конца 2020 года 2 раза в месяц являться в органы ФСИН для отметок. Еще до попадания в немецкую клинику «Шарите» он 7 раз не пришел в ФСИН, да и после выписки предписание не выполнял. В итоге 29 декабря его объявили в розыск.

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