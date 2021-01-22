Погода на 14 февраля в Новосибирске: что обещают синоптики на День Святого Валентина

На улице будет довольно прохладно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода 14 февраля в Новосибирске обещает быть прохладной. Об этом сообщает сайт «Яндекс.Погода».

— Днем будет -14 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов. Ожидается ветер с порывами 6 метров в секунду, — такой прогноз дает портал.

Эти данные подтверждает и «GISMETEO»: по данным сайта, днем будет пасмурно и пойдет снег, днем будет 17 градусов, а ночью столбики термометров покажут -20 градусов. Так что лучше День всех влюбленных провести дома или же в уютном кафе.

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