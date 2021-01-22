Стали известны подробности гибели 43-летней сибирячки, пропавшей после новогоднего корпоратива

Сибирячку искали с 26 декабря. Фото: «Лиза Алерт»

Новосибирские следователи рассказали подробности гибели 43-летней сибирячки, пропавшей после новогоднего корпоратива 26 декабря.

— По факту ее исчезновения 14 января было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело погибшей женщины обнаружили спасатели. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как стало известно, КП-Новосибирск, тело сибирячки нашли под мостом в районе Речного вокзала. Признаков насильственной смерти не обнаружена. По одной из версий, женщина покончила с собой.

Напомним, 43-летнюю сибирячку искали с 26 декабря. Она ушла с корпоратива на работе. Камеры наблюдения зафиксировали, что она вышла из здания, где проходил праздник. Однако, по словам родственников, уже 27 декабря сибирячка перестала выходить на связь. Дома женщины тоже не оказалось, а обстановка в квартире говорила о том, что уходила оттуда сибирячка в спешке.

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