В минздраве рассказали, сколько сибиряков уже успели поставить прививку от коронавируса

В рамках массовой вакцинации в регионе было развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, сколько сибиряков уже успели поставить прививку от корнавируса. В рамках массовой вакцинации в регионе было развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики.

— Прививку от коронавируса в Новосибирской области на данный момент поставили 5806 человек. Из них двукратно привиты 2285 человек. В регионе развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики — 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области, — пояснил Константин Хальзов на брифинге 21 января. — Конечно, помимо медиков и педагогов, одним из наших приоритетов сейчас являются пациенты старше 60 лет. С ними работа ведется индивидуально. Специалисты медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации.

Министр также отметил, что уже была протестирована система записи на вакцинацию через портал Госуслуг и колл-центры поликлиник. Сейчас дорабатывается возможность записи на вакцинацию через телефон 124 — эту работы планируется завершить в течение недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru