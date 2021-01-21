Введут ли в Новосибирской области ковид-паспорта: министр здравоохранения сделал заявление

Сейчас в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал возможность введения в Новосибирской области ковид-паспортов — специальных документов для тех, кто привился от коронавируса. По его словам, пока этот вопрос в нашем регионе не рассматривался.

— Паспорт вакцинирования — это, в перспективе, может быть очень важно для тех, кто передвигается по России и планирует выехать за рубеж. Предполагается, что оформить такие документы можно будет на портале Госуслуг. Пока мы можем только посмотреть на опыт других регионов, понять, что такая практика может дать. Но пока что воплощать ее в жизнь на территории нашего региона не планируется, — пояснил Константин Хальзов.

Министр здравоохранения также отметил, что сейчас в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса: развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики — 24 в городе Новосибирске и 34 в области.

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