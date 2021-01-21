В новосибирском метро уборщики обнаружили подозрительную коробку: вы удивитесь, что в ней было

Работники, которые наводили порядок в метро, обомлели, открыв коробку. Фото: zooactiv_help

На станции метро «площадь Ленина» уборщики обнаружили подозрительную коробку. Приблизившись к ней, они поняли, что внутри находится кто-то живой, заглянув, они обомлели. В коробке вошкались семь щенков. Им едва исполнился месяц. Инцидент произошел 20 января вечером.

— Говорят, их оставили на морозе у входа, а люди занесли внутрь. Сотрудники были в шоке, ведь к 6 утра там не должно было быть ни какой коробки. Но куда девать столько щенков, работники не знали. Они начали звонить всем подряд и вышли на нас, — рассказали волонтеры группы «ЗООАКТИВ HELP |Помощь животным».

Щенков временно приютила волонтер, малышам срочно нужен дом. Фото:zooactiv_help

Одного щенка приютила к себе сотрудница станции, а остальным нашли передержку. Малышам срочно нужен дом.

Контакты для связи: 8-913-792-98-98, 8-953-894-05-43, Татьяна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru