«Арт-квартал и гимназия робототехники»: студенты Сибстрина показали макет обновленного новосибирского военного городка

Правительство Новосибирской области уже несколько лет борется за право забрать землю, на которой располагается военный городок №17. Фото: Сергей Завражных\ЧС-ИНФО

Правительство Новосибирской области уже несколько лет борется за право забрать землю, на которой располагается военный городок №17, чтобы заняться его благоустройством. Сейчас эта территория принадлежит Министерству обороны РФ. При этом, план, согласно которому Военный городок планируется обновить, уже существует — его придумали студенты НГАСУ.

Так выглядит пешеходная улица Тополевая в проекте студентов.

Региональное министерство строительства в 2018 году объявило творческий конкурс на подготовку градостроительной концепции «Реновация территории Военного городка города Новосибирска», в котором приняло участие 13 команд. И первое место в нем заняли студенты Сибстрина под руководством кандидата архитектуры Анны Наволоцкой. Согласно проекту сибиряков, в Военном городке планируется создать локальный исторический комплекс.

Объёмно-планировочное решение территории кадетского училища с восстановленной церковью во имя Святителя и Чудотворца Николая.

— Это открытое, взаимодействующее с городом пространство, объединенное единым пешеходным маршрутом, который проходит через все исторические объекты. Также в проекте предусматривалась рекреационная зона на берегу озера Верхового, — сообщает издание «ЧС-ИНФО». — В центре городка запланирован музейный квартал, арт-квартал и центр патриотического воспитания. Также в рамках комплекса размещались образовательные учреждения: кадетское училище, гимназия по изучению робототехники, школа и детские сады. На территории проектом предусматривались также жилые кварталы, зоны спорта и здравоохранения. При этом строительство новых зданий не должно было конфликтовать с историческими памятниками. Для этого предлагалось включение новой застройки с понижением этажности от периферии к историческому центру — в форме чаши.

Объёмно-планировочное решение комплекса военной истории в макете студентов Сибстрина.

Сейчас концепция, разработанная студентами, немного изменилась. Но для них главное, чтобы в итоге ее все же удалось воплотить в жизнь.

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