«Это настоящее чудо»: в Новосибирске транспортные полицейские вернули 9-летней девочке потерянный новогодний подарок

Новогодний подарок все же дошел до своей получательницы. Фото: УТ МВД по СФО

Жительница Барнаула отправила транспортной компанией своей девятилетней дочке в Новосибирск новогодний подарок от Деда Мороза. Однако в ворохе других посылок и писем он затерялся, и до адресата так и не дошел. Но тогда совершить для юной сибирячки настоящее новогоднее чудо решили транспортные полицейские.

— Женщина выяснила, что отправление прибыло в Новосибирск еще в середине декабря прошлого года. Однако больше ей в транспортно-экспедиционной компании сказать ничего не смогли. Тогда дежурный оперуполномоченный Максим Савиных связался с руководством организации и установил, что из-за выросшего потока корреспонденции не все письма, посылки и пакеты своевременно доставляются адресатам. Он выехал в транспортную компанию и нашел затерявшийся новогодний подарок. И уже на следующий день девочка получила долгожданную посылку, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Мама девочки позже поблагодарила транспортных полицейских за то, что они помогли ребенку сохранить веру в новогоднее чудо. Фото: УТ МВД по СФО

Мама девочки позже поблагодарила транспортных полицейских за то, что они помогли ребенку сохранить веру в новогоднее чудо.

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