ХК «Сибирь» проиграла подмосковному «Витязю». Игра прошла в Подольске 19 января. По итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги счет игры 1:3 в пользу «Витязя». Об этом сообщили в ХК «Сибирь».— К сожалению, в Подольске «Сибири» не удалось набрать очков. Проигрываем и переезжаем в Сочи, — прокомментировали результат игры в клубе.Единственную шайбу в ворота противника у новосибирской команды забил Николай Демидов.Новость о проигрыш команды расстроила болельщиков из Новосибирска.— Жаль, пацаны, но в этом сезоне не судьба. По сравнению с прошлым годом -это небо и земля.— Играть надо 60 минут, а не один период.— Третий период очень понравился. Старались , но первые два периода, честно скажу, проспали.— Соберитесь парни! Сил вам и побед!Следующую игру «Сибирь проведет в Сочи 21 января.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru