Погода в Новосибирске 20 января 2021 года: снова наступают 30-градусные морозы. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет -29 — -31, днем — -22 — -24 градуса. Будет небольшая облачность, без осадков, местами изморозь и дымка, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -20 — -25 градусов, а ночью температура понизится до -36. Будут также гололедица, местами изморозь и дымки.По прогнозу «Яндекса», утро и день 20 января будет ясная погода, а к ночи начнется снег. Днем будет около -22 — -26 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru