Стали известны новые подробности трагедии, которая унесла жизни четырех человек в ночь на 19 января. Крупный пожар произошел в гаражном комплексе на улице Почтовый лог в Дзержинском районе Новосибирска. Огонь охватил деревянное строение над капитальным гаражом, в котором находились люди. Спустя некоторое время после того, как начался пожар, деревянное строение над гаражом обрушилось.Следователи СК по Новосибирской области выяснили, что погибшие жили в пристройке.— Неустановленное лицо оказывало услуги по предоставлению помещения для проживания — надстройки над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра». Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Кроме того, организована доследственная проверка, которая установит, кто из должностных лиц халатно отнесся к своим обязанностям и своевременно не выявил и допустил нарушения в гаражном комплексе.Известно, что личности погибших до сих пор не установлены.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Внутри еще могут быть люди»: в Крещение на пожаре в гараже погибли четверо новосибирцев.Здание вспыхнуло в четвертом часу утра: на окнах там были решетки, а внутри — газовые баллоны. (подробнее)