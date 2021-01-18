В Новосибирске 6-летнюю девочку закрыла на балконе ее годовалая сестра. Ей пришлось звать на помощь прохожих. Инцидент произошел сегодня, 17 января.— Сегодня, около часа дня, на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от жителей дома по улице Коммунстроевская, что в квартире на 5 этаже на балконе находится ребенок, который завет на помощь взрослых. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в одной из квартир дома без присмотра родителей находились две сестры: 6 лет и 1 года. Старшая девочка вышла на балкон, а младшая закрыла за ней дверь. У ребенка хватило ума и смелости позвать на помощь прохожих, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.В присутствии полицейских спасатели смогли попасть в квартиру, где находились дети, открыли балконную дверь и завели старшую девочку домой. Пока ее кутали в плед, чтобы согреть, ее годовалая сестренка спокойна наблюдала за действиями спасателей. Полицейские позвонили маме девочки, чтобы она как можно скорее вернулась домой.Тем временем, в комментариях под постом сибиряки активно обсуждают произошедшее:— Как можно было оставить детей одних?— А если бы девочка упала оттуда?— Хорошо, что все благополучно закончилось, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru