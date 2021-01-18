В понедельник, 18 января, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава Карасукского района Александр Гофман сообщил о том, что маме с пятью детьми, которые чудом спаслись на пожаре, выделили квартиру.— Мы предложили маме двухкомнатную квартиру. Жилье расположено на первом этаже в многоквартирном доме в Карасуке. Ее такой вариант устроил. Теперь нужно решить вопрос с мебелью, — рассказал Александр Гофман.Известно, что ранее семья проживала в деревне Михайловка в частном доме.Как сообщила КП-Новосибирск глава администрации Михайловского сельсовта Карасукского района Алла Ляпина, семья, пострадавшая на пожаре, на учете как неблагополучная не стояла.— Мама работает в социальной защите, ухаживает за престарелыми людьми, папа - на вахте. Он сразу приехал, как только узнал о пожаре. Девочки в школу ходили, мальчики — в детский сад,— сообщили КП-Новосибирск в сельсовете.Напомним, пожар в доме мамы с пятью детьми произошел 13 января ночью. Огонь начал распространяться с веранды. Плач одного из детей разбудил маму. Она выбила окно и побежала звать соседей на помощь. Людям удалось вовремя вытащить детей на улицу. Однако семья отравилась угарным газом и была госпитализирована вертолетами санавиации из Карасука в областную больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru