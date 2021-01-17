Неожиданный поворот получила история с 92-летним пенсионером, которому не продали лекарство из-за рецепта без индекса. Напомним, в аптеке объяснили, что есть строгая форма заполнения рецептов, и отступать от нее нельзя.Но, похоже, в аптеке решили все-таки решили почти на уступки пожилому сибиряку и продали лекарство его внучке.- Я прдам вам препарат, но ответственность за этот рецепт берет на себя наш руководитель. Она завтра сама лично поедет в вашу поликлинику разбираться, - так передала Дарья Макарова разговор с провизором в соцсетях.После этого сибирячка поинтересовалась на своей странице в соцсетях:- Теперь у меня вопрос: муниципальная аптека когда нарушила и какой именно приказ? Вчера, не продав препарат? Или сегодня, продав препарат по тому же рецепту?К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru