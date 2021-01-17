Метели, обрушившиеся на Краснодарский край 17 января, доставили неприятности новосибирским пассажирам, которые летели из Сибири на Кубань. Там из-за непогоды не смогли приземлиться сразу три самолета: Новосибирск-Сочи, Новосибирск-Анапа и Новосибирск-Краснодар.- Борты пришлось направить к нам - на запасной аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, - объяснили КП-Новосибирск в справочной воздушной гавани Ростова-на-Дону. - Точное время, когда самолеты смогут лететь по своему маршруту, на данный момент неизвестно: его позже сообщит авиакомпания.КП-Новосибирск сдедит за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru