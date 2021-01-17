В воскресенье, 17 января, коммунальное ЧП случилось на улице Кропоткина: там сразу полтора десятка домов остались без горячей и холодной воды. Об этом сибиряки рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» .- Люди в выходной день не могут помыться, сходить в туалет и приготовить пищу, - возмущаются сибиряки. - Причина ЧП - повреждение на водоводе в колодце на улице Кропоткина, 92/1.Если все работы удастся завершить вовремя, то уже утром в понедельник, 18 января,К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru