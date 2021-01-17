Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие от коронавируса в регионе умерли семь человек.- Врачи не смогли спасти трое мужчин в возрасте 64 года, 64 года, 70 лет и женщины в возрасте 62 года, 73 года, 76 лет и 84 года, - пояснили в оперштабе. - Всего с начала пандемии от коронавируса в региогне умерли 1105 человек.Сейчас медики борются за жизнь еще 130 человек, которые оказались в реанимации: 23 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.Всего с начала вспышки диагноз подтвердился уже у 30323 сибиряков, в том числе у 1728 детей. За минувшие сутки болезнь выявили у 142 человек.- Сейчас в больницах находятся 18 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, - проолжают в оперштабе.Взрослых пациентов больше: в инфекционных стационарах Новосибирска лежат 1578 сибиряков, в районных больницах - 954 человека.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru