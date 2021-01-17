17 января началось с неприятностей для жителей Ленинского района Новосибирска: там произошло коммунальное ЧП.- Место порыва находится на детской площадке у дома на улице 9-й Гвардейской Дивизии, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Вода уже преодолела внутриквартальные проезды и хлынула на проезжую часть.Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся:- Ну всё новому асфальту.- Опять Ленинский, - возмущаются сибиряки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru