Новосибирец проломил голову соседу, чья собака своим лаем разбудила ребенка. Инцидент произошел в подъезде одного из домов в Центральном районе Новосибирска. Как рассказали КП-Новосибирск в полиции, инцидент произошел рано утром 15 января. 50-летний мужчина пошел выгуливать собаку, которая лаяла в подъезде. Его сосед вышел на площадку и сделал замечание мужчине о том, что пес разбудил его ребенка. Новосибирец агрессивно отреагировал на замечание. Сначала мужчины выясняли отношения на словах, а потом подрались.— Отец ребенка ударил хозяина собаки по голове. В результате этого мужчину госпитализировали в больницу с тяжелой травмой. Врачи диагностировали у него перелом черепа и ушиб головного мозга. Об этом медики сообщили полицейским. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 46-летний сосед потерпевшего. Мужчина во всем сознался, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении отца ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru