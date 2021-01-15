Материнский капитал в Новосибирской области в 2021 году: рассказываем, насколько он увеличился. Также изменился размер ежемесячной выплаты из средств капитала.— С января 2021 года размер материнского капитала увеличился на 3,7%. Теперь он составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго, если на первого семья капитал еще не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго составит 155 550 рублей, — сообщили в пресс-службе отделения ПФР.Для тех, кто частично потратил материнский капитал, на 3,7% будет увеличен остаток средств.Кроме того, с января выросла выплата из средств материнского капитала. Теперь ее размер составляет 12 729 рублей. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года. Получить деньги можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека, то есть 26 108 рублей.Заявление на выплату можно оформить в отделении ПФР в течение трех лет с рождения или усыновления второго ребенка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru