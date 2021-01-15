В пятницу, 15 января, в Новосибирске еще держаться морозы. Но безоблачная погода подарила сибирякам возможность увидеть солнечное гало. Сибиряки тут же схватились за камеры, запечатлев красивое природное явление. Фотографиями они поделились в соцсетях.— Его было видно через час-два после рассвета, в Дзержинском районе. Видела я такое довольно редко, всего три-четыре раза за всю жизнь, — рассказала КП-Новосибирск жительница города Настя Кочеткова.Увидели гало и в других районах: Октябрьском и Первомайском.— Солнце надело рукавицы, — пишут сибиряки в соцсетях.Напомним, ранее синоптики объясняли, что гало можно наблюдать только зимой. Эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Говорят, к морозу»: в небе над Новосибирском появился невероятный радужный столбСиноптики объяснили, в чем причина этого явления (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru