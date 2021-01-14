Пожар в Маслянинском районе 14 января 2021 года случился в гаражном боксе. На месте работали пожарные.— Сообщение в пожарную охрану поступило в 18:47, уже через три минуты сотрудники МЧС России были на месте происшествия. На момент прибытия кровля горела открытым огнем. На то, чтобы локализовать возгорание на предварительной площади 600 квадратных метров, у пожарных ушло чуть больше часа. Еще через два часа было ликвидировано открытое горение. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пожарные еще работают на месте происшествия: продолжаются работы по проливке конструкций для исключения повторного возгорания. Спецслужбам помогала тушить огонь местная добровольная пожарная команда, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.Гаражный бокс, где случился пожар, состоял из шести секций, половина из которых не использовались. Внутри находился КАМАЗ и два легковых автомобиля, работники объекта самостоятельно эвакуировали эту технику на безопасное расстояние. На месте работали 24 человека и 10 единиц техники.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru