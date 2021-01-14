В поселке Первомайский в Новосибирской области сибирячка купила уголь и обнаружила там неожиданную находку: несколько маленьких брикетов с проводками. Испуганная женщина вызвала ОМОН и, как оказалось, не зря — находка оказалась опасной взрывчаткой.— Прибыв на место, взрывотехники ОМОН Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Они были опасны в обращении. С соблюдением мер предосторожности они были вывезены в безопасное место и уничтожены накладными зарядами, — пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.Предположительно, эта взрывчатка использовалась при добыче угля. Вероятнее всего, брикеты не взорвались и попали в общую кучу угля, предназначавшегося на продажу. Если бы сибирячка не заметила их вовремя и отправила в печь – они могли взорваться.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru