Погода в Новосибирске 15 января 2021 года: в городе будет облачно и морозно. Так прогнозируют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет около-23 — -25 градусов, с повышением к утру, днем — -20 — -22 градуса. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, скорость 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -15 — -20 градусов, местами будет до -25. Ночью — до -39. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег, местами изморозь и гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.«Яндекс» прогнозирует пасмурную погоду и небольшой снег. На протяжении всего дня будет около -24—-26 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru