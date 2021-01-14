В авиакомпании пояснили, с чем связана отмена рейсов из Новосибирска в Бангкок с 23 января 2021 года. С декабря туда летали чартеры.— «S7 Airlines» выполняла еженедельные грузопассажирские чартерные рейсы по маршруту Новосибирск — Бангкок с 26 декабря 2020 года. Рейсы планировались как вывозные, для возвращения граждан России и Таиланда на родину. За это время авиакомпания перевезла всего 115 пассажиров. Таким образом, решение остановить выполнение рейсов связано с низкой загрузкой, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании.Несмотря на то, что изначально рейсы задумывались как вывозные, для возвращения на родину граждан обоих государств, билеты на них были доступны для всех желающих. КП-Новосибирск обратилась в Новосибирскую ассоциацию туристских организаций (НАТО), чтобы узнать, как этот запрет может отразиться на туристах-сибиряках.— На туристическое направление отмена этих рейсов, по факту, никак не повлияет. Поскольку Таиланд уже давно не является приоритетом у туристов, поскольку у этого государства очень жесткие требования к въезду в страну, в том числе и длительный карантин. А отдыхающим это не выгодно. Поэтому полноценных туров туда нет примерно с марта. В Таиланд в частом порядке могли летать, например, люди по работе или каким-то другими делам. Или те, кто планировал там задержаться надолго — к примеру, те, кто имеют там жилье. А так, в основном сейчас те туристы, кто хочет отдохнуть за границей, выбирают страны с более лояльной позицией. Конечно же, противоэпидемиологические меры при этом никто не отменяет, — пояснила КП-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru