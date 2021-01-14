В областном минздраве пояснили, для кого будет предусмотрено дистанционное обучение в Новосибирске в 2021 году. По словам министра Константина Хальзова, школа имеет право перевести на дистанционку класс, даже если в нем заразился коронавирусом только один ученик.— На сегодняшний день существует четкое определения, при каком количестве заболевших в группе она должна переходить на дистанционное обучение. Каждое образовательное учреждение считает для себя, что это количество — свыше трех человек. Однако, в целях профилактики у нас было принято решение, что при выявлении ковида даже у одного школьника, весь его класс может уйти на дистанционное обучение. Это было бы очень разумно при нынешней эпидобстановке и развитии ситуации, — пояснил министр здравоохранения.Напомним, в настоящее время новосибирские школьники находятся на зимних каникулах — из-за эпидемиологической обстановке в регионе они были продлены на неделю. На учебу дети выйдут 17 января. Также, предполагается, что 6 февраля к очной форме обучения должны вернуться и студенты.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru