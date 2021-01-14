Многих сибиряков волнует вопрос: будет ли третья волна коронавируса в Новосибирске. На эту тему во время брифинга 14 января сделал заявление министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.— Сказать точно, будет ли она или когда именно она случится, мы пока не можем. По всем канонам эпидпроцесса она должна быть. И мы готовимся к ней с понедельника, когда все вышли на работу после длинных праздничных выходных, — пояснил Константин Хальзов.Напомним, согласно последним данным оперштаба, сейчас в Новосибирской области коронавирусом болеют 29 896 человек, 144 из них были выявлены за последние сутки. Из числа заболевших 1710 — дети. Выписаны с выздоровлением уже были 26 597 пациентов, 232 из них — за последние сутки. Всего в регионе сделано 1 121 190 тестов на коронавирус.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru