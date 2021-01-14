Пожар на улице Шлюзовая в Новосибирске 14 января 2021 года засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. Тушить загоревшийся магазин уже прибыли пожарные.— Сообщение о возгорании в Советском районе поступило в три часа дня. Пожарные расчеты были на месте спустя 7 минут после вызова. В этот момент горело одноэтажное металлическое строение. Пожарные сразу же начали тушить постройку и одновременно проводить разведку внутри помещения, чтобы убедиться, что там нет людей. Сотрудники МЧС проверили также соседнее здание, где тоже располагался магазин. Там администрация провела эвакуацию посетителей и персонала еще до прибытия пожарных, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.Открытое горение удалось ликвидировать за 14 минут, пожарные еще продолжают работать на месте. Предположительная площадь пожара — 50 квадратных метров.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru