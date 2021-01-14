Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных. К воскресенью воздух прогреется до -4 градусов. Но вместе с теплом придет и сильный ветер.— В ближайшие трое суток мы ожидаем постепенное ослабление морозов, пройдет небольшой снег. В Новосибирске 15 января будет от -23 до -25 градусов ночью, днем — от -20 до -22 двух. Дневная температура значительно повысится: 16 января будет от -10 до -12 градусов, а 17 января — от -4 до -6. Но, начиная с субботы, усилится ветер до 20 метров в секунду — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.Напомним, на этой неделе в Новосибирске были морозы до -30 градусов по ночам и до -25 градусов днем.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru