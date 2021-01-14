После пожара в селе Михайловка Карасукского района, где пострадали 28-летняя мама и пять ее детей, прокуратура Новосибирской области инициировала проверку.— Жилой дом, по предварительным данным, не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства. — При наличии оснований будут приняты меры реагирования.Известно, что семья на учете как неблагополучная не состояла. В доме проживала мама с детьми 12, 11, 9, 5 и 4 лет.Напомним, пожар произошел в ночь с 12 на 13 января. Мама с детьми надышались дымом и отравились продуктами горения. Их эвакуировали вертолетом санавиации из центральной районной больницы Карасука в областную. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Все дети не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала плач ребенка»: стали известны подробности пожара, где мать с пятью детьми чудом спаслись.Семью госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. (подробнее)