В четверг, 14 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 48 лет, 56 лет, 61 год, 103 года, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 081 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 141 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 25 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 144 человек, выздоровели 232 пациента.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 29896 человек, в том числе у 1 710 детей., выздоровели 26527 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru