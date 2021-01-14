В Советском районе Новосибирска 10-летний мальчик засунул указательный палец в дырку на игрушке, а обратно достать его не смог. Произошло это вечером 13 января. На помощь пришлось вызвать «скорую» и спасателей МАСС.— Спасателям позвонила женщина. Она рассказала, что сидела одна дома с тремя детьми, в это время у ее сына застрял палец в пластмассовом корпусе игрушки. Спасатели, приехав на место, решили перекусить часть игрушки с помощью слесарного инструмента. Вся работа заняла несколько минут. Пальчик ребенка не успел сильно опухнуть, помощь врачей ему не потребовалась, — рассказали в МАСС.Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru