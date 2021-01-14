Пробки в Новосибирске 14 января 2021 года: затор образовался сразу в нескольких районах города. На улице Большевистская выстроилась пятикилометровая очередь из автомобилей. Затор образовался от остановки «Карьер Борок» до «Речного вокзала». Об этом сообщает «2ГИС».Кроме того, в пробке стоят автомобилисты на площади Лыщинского и улице Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса.ДТП осложняет проезд в районе площади Труда. Машины скопились на улицах Станиславского и Широкая, а также проезде Энергетиков.— И так по всему городу, — пишут водители в «2ГИС».Дорожную ситуацию в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 7 баллов.Синоптики предупредили о гололеде и снегопаде. Водителей просят быть внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru