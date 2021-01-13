Рейс в Новосибирск из Нового Уренгоя задержали почти на три часа — об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Согласно расписанию, самолет должен был прилететь в «Толмачево» сегодня, 13 января, в 19:10. Однако в новосибирском аэропорту он приземлился в 21:49.— Вылет регулярного рейса авиакомпании «S7» S7-5336 из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается. Причиной задержки является не прибытие воздушного судна, которое произвело посадку на запасном аэродроме в Сургуте из-за неблагоприятных метеоусловий Новом Уренгое, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.На борту этого самолета летели 34 пассажира. Во время задержки рейса, представитель авиакомпании оказывал им все необходимые услуги. Ситуацию контролировал Новоуренгойский транспортный прокурор.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru