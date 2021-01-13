В феврале на строящейся станции метро «Спортивная» начнут устанавливать лифты для маломобильных пассажиров: об этом заявил мэр Анатолий Локоть во время рабочего совещания.- Станция «Спортивная» станет первой станцией Новосибирского метрополитена, оборудованной лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В феврале ожидается поставка лифтового оборудования, после чего приступим к его монтажу. В июне ждём первую партию эскалаторов, они уже изготавливаются, – заявил мэр Анатолий Локоть. – Строительство станции идет по графику, с небольшим опережением. Завершён монтаж перекрытий, контур практически закрыт, ведутся внутренние работы. Станция должна заработать в середине 2022 года, предполагаем, что летом она будет запущена.К слову, на станции уже совершили основные строительные работы: возведены стены, кирпичные перегородки, перекрытие, смонтировано 180 тонн металлоконструкций. А еще выполнен монтаж отопительного и вентиляционного оборудования: станцию подключат к отоплению в феврале.Это еще не все: продолжается строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и развязка на площади им. профессора Лыщинского.- Строящаяся станция будет использоваться как крупный пересадочный узел: сюда будут сходиться маршруты наземного пассажирского транспорта из Кировского и Ленинского районов. Задача – разгрузить станцию метро «Площадь Маркса», которая сегодня перегружена, особенно в часы пик, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru