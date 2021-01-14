Погода в Новосибирске 14 января 2021 года будет морозной, как и в прошлые дни, но синоптики обещают небольшое потепление в течение дня.— Ночью в Новосибирске будет около-30 — -32 градусов, с повышением к утру, днем — -22 — -24 градуса. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, скорость 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -21 — -26 градусов, местами будет до -31. Ночью — до -39. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Будет дуть западчный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.«Яндекс. Погода» прогнозирует небольшой снег на протяжении всего дня. Утром будет около -29 градусов, к вечеру потеплеет до -22.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru