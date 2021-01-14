Рекрутинговый сервис провел исследование, чтобы изучить готовность сменить место жительства ради новой работы среди представителей 15 популярных профессиональных групп, из городов-миллионников. Оказалось, что новосибирские врачи чаще других готовы переехать в другой город ради работы. В тройку городов, куда медики из Новосибирска переезжают чаще всего, вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.— В Новосибирске самая высокая готовность к переезду зафиксирована среди врачей — она составляет 68%, — сообщатся в исследовании сервиса SuperJob. — Сменить место жительства из-за работы готовы также 55% представителей топ-менеджмента, для переезда они чаще всего указывают столицы и Иркутск. Среди квалифицированных рабочих — к переезду среди них готовы 53% — релокация в Хабаровск и Красноярск популярнее, чем переезд в Москву. Программисты — из них сменить место жительства по рабочим причинам готовы — 34% — чаще переехать в Москву, Санкт-Петербург и Томск. А наименее активные в вопросах переезда — юристы — из них к подобным переменам готовы только 21%. Их топ-3 предпочтений — две столицы и Екатеринбург.В целом, согласно данным исследования, больше всего специалистов, согласных на переезд ради новой работы, оказалось в Омске, Челябинске и Красноярске. Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего менять место жительство готовы врачи, руководители и программисты.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru