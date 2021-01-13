Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить забирать на полигоны новогодние елки. Причина этого — большая нагрузка на коммунальные службы после праздников.— Ели, пихты и другие хвойные деревья надо включить в перечень объектов, которые не подлежат захоронению и не могут приниматься на полигоны. Это ценное сырье, которое прекрасно подходит для вторичной переработки. К тому же, в отличие от пластика, это экономически выгодно, — сообщил Владимир Бурматов изданию «NEWS.ru».Из переработанных деревьев делается щепа, которую можно использовать как удобрение для растений. А измельченная древесина может пойти в зоопарк для обустройства клеток животных. Но для исполнения инициативы нужно, чтобы пунктов приема и переработки елок в России стало больше. Сейчас новогодние деревья можно сдать на переработку только в 10 регионах.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru