Аналитики рассказали, сколько времени жители разных регионов России тратят на работу. Согласно законодательству, рабочий день длится 8 часов. Но в среднем россияне уделяют рабочим задачам меньше времени.— По данным Росстата, российские мужчины по будням в среднем тратят на работу 6 часов 27 минут, а женщины — 4 часа 30 минут. Мужчины дольше всего трудятся в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и в Московской области — чуть больше или меньше отведенных на работу 8 часов. А меньше всего работают в Тыве (3 часа 28 минут), Ингушетии (4 часа 9 минут) и Чечне (4 часа 53 минуты), — рассказали в издании «NEWS.ru».Среди женщин больше всего трудятся жительницы Крайнего Севера: Чукотки (7 часов 10 минут), Магаданской области (6 часов 39 минут) и Ямало-Ненецкого автономного округа (6 часов 17 минут). А меньше всего — жительницы Кавказа. Средний рабочий день жительниц Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкессии составляет около 2-2,5 часов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru