В Новосибирске купили новые мусоровозы «Мерседес». Машина позволяет за раз собрать 400 контейнеров с бытовыми отходами.— Три новые машины пришли перед новым годом и сразу начали работать. Всего у МУП «САХ» около 50 машин. Этого достаточно не только для того, чтобы обеспечить вывоз мусора с обслуживаемых территорий, но и расширять границы. Задача предприятия — повышать качество оказываемых услуг, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Как рассказал директор МУП «САХ» Андрей Зыков, у новых автомобилей производительность на 20 % выше, чем у их предшественников. Старые машины вмещают около 300 контейнеров с мусором. До конца года предприятие закупит еще 11 единиц техники.СПРАВКА КПМуниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году. Сегодня оно обслуживает территории Первомайского, Советского, Кировского районов города и Новосибирский сельский район. Также в ведении предприятия находятся два полигона для размещения твердых коммунальных отходов — «Гусинобродский» и «Левобережный».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru