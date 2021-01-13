Стало известно, когда закроют каток возле оперного театра в Новосибирске. По сообщению мэрии, произойдет это только в следующем месяце.— Каток будет закрыт не раньше 1 февраля. К этому же сроку демонтируют елку на площади Ленина, — рассказала КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.Напомним, каток возле оперного театра в Новосибирск открылся днем 18 декабря. На катке На катке оборудованы теплые раздевалки, есть пункт проката коньков. Покататься на нем можно с 15:00 до 22:00 в понедельник и с 11:00 до 22:00 в остальные дни недели.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru