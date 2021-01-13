12 января в 19.56 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из супермаркета, расположенного в Ленинском районе Новосибирска. Бойцов ГБР, прибывших на вызов, работники магазина попросили задержать пьяного мужчину, который взял с витрины в торговом зале бутылку водки, открыл ее и сделал несколько глотков. На замечание о том, что товар нужно сначала оплачивать, а уже потом употреблять в соответствующем месте, он простодушно ответил, что денег на покупку водки у него нет.«Гвардейцы» задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции. Всего за 5 минут пребывания в магазине гражданин совершил сразу три административных правонарушения: появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), распитие алкогольной продукции в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ).Но и это еще не все. Как часто бывает, одно правонарушение стало причиной цепочки следующих. Задержанный также может быть привлечен к ответственности еще и за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, ведь для употребления водки мужчина снял с себя защитную маску.