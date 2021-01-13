В среду, 13 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 073 человека, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 149 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 31 пациент.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 140 человек, выздоровели 228 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 29752 человек, в том числе у 1 705 детей., выздоровели 26365 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru