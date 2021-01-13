Колясочница из Новосибирска Ирина Рябова пожаловалась на то, что из-за снега не видно разметку на парковке для инвалидов, поэтому приходится нарушать правила: на платной стоянке ставить машину наугад.— Когда платную парковку только сделали, там было правильное количество мест для инвалидов. И они были правильно оформлены, то есть стоял знак «Инвалид» со значком «Парковки». Все находилось в первых рядах. Мест было много, примерно десять. Также было продублировано это все разметкой на асфальте»,- сообщила изданию «Сибкрай» Ирина Рябова.Активисты отстаивают идею, что если машина не мешает дорожному движению, водителя можно просто наказать рублем.— Я не против, чтобы инвалидов штрафовали, но против, чтобы эвакуировали колясочников. Нарушил правила — штрафуйте. Но эвакуировать — это создавать дискриминационные условия, когда человек не может забрать машину, — считает заместитель председателя новосибирской общественной организации инвалидов-колясочников «Финист» Михаил Коваль.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru