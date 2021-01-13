В селе Михайловка Карасукского района едва не погибла 28-летняя женщина с пятью детьми. В их доме загорелась веранда. Вскоре огонь перекинулся и на сам дом. Это произошло 12 января около 23.00, сообщили в МЧС по Новосибирской области.— Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание. По оперативной информации до прибытия пожарной охраны жильцы, 6 человек, сами эвакуировались из дома. Женщина с пятью детьми вылезла в окно на улицу. С отравлением угарным газом их госпитализировали в Карасукскую ЦРБ, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.По информации спасателей, на месте пожара с родственниками и соседями работают психологи.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 12 января рано туром в Коченевском районе погибла женщина с сыном, двоих детей и двоих взрослых удалось спасти. Их дом загорелся после того как замкнуло проводку на веранде. В это время в розетку был включен электрокотел, который грел двигатель машины.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru