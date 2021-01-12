В Новосибирске после ДТП младенец оказался в больнице. Авария случилась в Заельцовском районе города.— Около половины одиннадцатого вечера в Заельцовском районе 31-летний водитель автомобиля автомобиле «Ниссан Примеро» ехал по улице Светлановская в сторону улицы Окружная. Около дома №50 на улице Светлановская он столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4», который ехал в попутном направлении. За рулем «Тойоты» был 35-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.В результате аварии пострадала девочка 2020 года рождения — пассажирка «Ниссана». В момент ДТП малышка была на руках у своей матери. Ребенка доставили в больницу. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru