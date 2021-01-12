В Новосибирске ищут пропавшего 33-летнего Михаила Красногорского. Мужчина выехал из дома на работу на серебристом «Nissan Tino» 11 января, однако туда он так и не добрался. Его автомобиль в последний раз видели в Ленинском районе города, где находится мужчина сейчас — неизвестно. Телефон у сибиряка отключен.— Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в болотного цвета пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, черные ботинки и шапку-ушанку.Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находится Михаил или вы просто видели его на улице сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru