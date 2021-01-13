Погода в Новосибирске 13 января 2021 года: днем в городе снова будут морозы до -30. Так прогнозируют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— В Новосибирске днем будет около-24 — -26 градусов, к вечеру похолодает до -31. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -21 — -26 градусов, местами будет до -31. Ночью — до -39. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу области местами небольшой снег и изморозь, на дорогах гололедица. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 17.По прогнозу «Яндекс. Погоды» днем будет ясно, к вечеру пойдет небольшой снег. Термометр покажет около -26 — -30 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru