В городе Барабинске в Новосибирской области ушла из дома и не вернулась 13-летняя Мария Егорова. 10 января около 5 вечра девочка оделась, сказала маме, что пошла в магазин и пропала.— У нее нет телефона, мы обзвонили всех подруг, обошли соседей. Ее никто не видел, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама девочки.Маша была одета в темно синюю куртку с голубыми вставками, черные штаны, носки и черные полуботинки. У школьницы темные длинные волосы, не высокого роста, худощавое телосложение.Наталья уже написала заявление в полицию. Девочку ищут правоохранители и школа.Если вам что-то известно о местонахождении девочки сообщите в редакцию по номеру — 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru