Рано утром 12 января многие сибиряки проснулись не от звона будильников, а от непонятных толчков. В социальных сетях люди стали писать, что они почувствовали в своих квартирах.— Живем на 17 этаже, на улице Виталия Потылицына. Примерно в 4.30 утра качались игрушки на елке, межкомнатные двери жили своей жизнью и позвякивали бокалы. Длилось не долго, но мы ощутили, — рассказывает о своем утре Евгений в социальных сетях.«Комсомолке» удалось выяснить, что это остаточные явления землетрясения, которое дошло до Новосибирска.— Землетрясение произошло в Монголии. Эпицентр находился в озере Хупсугул, которое находится недалеко от границы с Россией. После чего и начались афтершоки то есть последующие толчки, только с наименьшей магнитудой, — рассказал КП-Новосибирск Александр Еманов, директор Алтай-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.Как отметил ученый, на Новосибирск это землетрясение никак не повлияло. Толчки лучше всего могли ощутить жители верхних этажей.Если Новосибирск ощутил только остаточные явления землетрясения, то Иркутск тряхнуло не по детски. Сейсмологи зафиксировали там 33 афтершока после основного толчка.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Стало жутко, все ходило ходуном»: монгольское землетрясение 12 января почувствовали по всей СибириСамый натуральный ужас пережили жильцы панельных высоток (подробности)33 афтершока произошло после землетрясения в Иркутске 12 января 2021Жертв и разрушений после землетрясения в Иркутске 12 января 2021 нет (подробности)